Nella giornata di ieri, 17 settembre, il sindaco Riccardo Rossi e la soprintendente Maria Piccarreta hanno sottoscritto l’accordo sperimentale per la promozione, fruizione e valorizzazione dell’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni valido per tre anni.

Comune di Brindisi e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, con questo accordo, si propongono di incrementare e rafforzare le politiche pubbliche mirate a valorizzare l’area sottostante il Nuovo Teatro Verdi attraverso un rapporto sinergico.

In piena coerenza con le indicazioni normative si darà luogo ad una forma di cooperazione volta a potenziare, in una logica di migliore fruizione da parte dei visitatori, di efficienza economica e di qualificazione dell’offerta, i servizi di accoglienza dell’area archeologica, obiettivo di primario interesse per ambedue le parti.

Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le parti ritengono opportuna l’attivazione di una forma speciale di partenariato con partner che proporrà il Comune di Brindisi e che verrà incaricato con atto sottoscritto da entrambi.

In questo modo si potranno incrementare orari e giornate di apertura al pubblico.

Per le due Giornate Europee del Patrimonio, infatti, l’area sarà a disposizione dei visitatori grazie alla Soprintendenza nella giornata di sabato 21 settembre dalle ore 18 alle ore 21 mentre il Comune garantirà alle ore 18 una guida in lingua spagnola e alle ore 19.30 una guida in lingua inglese, visite alle quali hanno già aderito molte famiglie che fanno riferimento alla Base Logistica delle Nazioni Unite (UNLB) di Brindisi. Grazie all’accordo siglato ieri, nella giornata di domenica 22 settembre l’area archeologica sarà aperta dalle ore 14 alle ore 20, dando spazio alle 17.30 ad un percorso guidato per bambini ed alle 18.30 per adulti entrambi in lingua italiana, anziché come precedentemente comunicato solo l’area dal foyer.