Nell’ambito degli specifici servizi effettuati e finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ed in conseguenza delle frequenti perlustrazioni nelle zone ritenute più sensibili al particolare fenomeno nel territorio, i Carabinieri della Stazione di Carovigno hanno rinvenuto nella zona costiera di Marina di Pantanagianni un involucro in cellophane contenente cinque buste in plastica trasparente, sigillate, con all’interno complessivi 15 kg di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e sono in corso le indagini al fine di identificare sia i destinatari dell’ingente quantitativo di stupefacente sia i canali di approvvigionamento della sostanza. Nessuna ipotesi viene tralasciata, ivi compreso anche l’eventuale carattere transnazionale del particolare ritrovamento.