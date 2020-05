I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato in stato di libertà un 23enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato alla guida della sua autovettura, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina occultata nel bocchettone di aerazione dell’abitacolo della vettura. La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro per gli esami quali-quantitativi del caso.