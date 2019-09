In questo ambito la Cooperativa sociale “Solidarietà e Rinnovamento” di Brindisi del C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza), selezionerà 5 volontari per l’attuazione di un progetto da svolgere su due sedi a Brindisi (3 volontari) ed Ostuni (2 volontari), presso i Centri di Accoglienza per nuclei familiari S.P.R.A.R.- SI.PRO.I.MI. (Sistema di Protezione per titolari di protezione Internazionale e per Minori stranieri non accompagnati). Il progetto prevede la gestione di alcune fasi relative all’Accoglienza dei nuclei familiari dei titolari di protezione internazionale e la cura degli aspetti gestionali e logistici.

TITOLO DEL PROGETTO: Diventare risorse, promuovere accoglienza

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Assistenza: migranti, rifugiati e richiedenti asilo

DURATA DEL PROGETTO: Il volontariato avrà una durata di 12 mesi e sarà retribuito con un assegno mensile di importo pari a 439,50 Euro.

N.B. Si fa presente che è possibile presentare UNA SOLA DOMANDA di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Universale, pena l’esclusione dalla selezione.

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo http://www.domandaonline.serviziocivile.it.

entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.Per approfondimenti in merito alle attività previste ed al ruolo che verrà svolto dai volontari e per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.cnca.it/attivita/servizio-civile/bandi o la cooperativa Solidarietà e Rinnovamento allo 0831.518460 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13.00.

http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

COMUNICATO STAMPA COOPERATIVA SOLIDARIETÀ E RINNOVAMENTO