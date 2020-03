I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 35enne del luogo, per ricettazione.

In particolare, l’uomo è stato fermato in una via del centro a bordo di un’autovettura e, sottoposto a perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di 10 pezzi di ricambio, occultati nel vano portabagagli, riconducibili a un’autovettura Alfa Romeo Giulietta. La successiva perquisizione locale, presso il garage nella disponibilità del predetto, ubicato nella medesima pubblica via nelle immediate vicinanze del luogo del controllo, ha consentito di rinvenire 103 parti meccaniche e di carrozzeria complete, appartenenti a sette distinti veicoli, rispettivamente due Alfa Romeo Giulietta, due Fiat 500, una Smart Fortwo, una Jeep Renagade e una Lancia Ypsilon. La refurtiva è stata sottoposta a sequestro.