La Polizia di Stato nell’ambito di un azione di prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, ha arrestato in flagranza di reato di Detenzione di marijuana e anfetamina ai fini di spaccio N.V.A., ostunese classe 1991, con precedenti specifici.

L’attività antidroga si è svolta nei pressi della stazione di Ostuni grazie alle proficue segnalazioni dei cittadini.

Nella serata di mercoledì scorso, veniva effettuato un servizio di osservazione nei pressi di un appartamento sito in zona stazione ferroviaria ove era stato notato da alcuni giorni un sospetto andirivieni di giovani.

Pertanto si attendeva l’uscita del proprietario del locale e lo si sottoponeva a controllo; lo stesso aveva chiari segni di agitazione.

La successiva perquisizione in casa spiegava i motivi dell’insofferenza dell’uomo che veniva trovato in possesso di 165 grammi di marijuana, 0,5 grammi di anfetamina, 2 bilancini elettronici di precisione, ritagli di buste per il confezionamento delle dosi, la somma di 750 euro in contanti e altro materiale tutto sottoposto a sequestro penale.

L’ostunese, d’intesa col PM di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi veniva dichiarato in arresto e ristretto presso la Casa circondariale a sua disposizione.

Ostuni, 04.01.2019