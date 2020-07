È stato pubblicato sul sito del Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla partecipazione al workshop denominato Puglia Music Lab – destinato a musicisti under 35 e realizzato in collaborazione con Puglia Sounds che si terrà presso il Laboratorio Urbano I MAKE di Putignano (Ex Macello) dal 3 al 6 settembre prossimi.

Il workshop è realizzato nell’ambito del progetto “SPARC – creativity hubs for sustainable development through the valorization of cultural heritage assets” finanziato nell’ambito del Programma Europeo di Cooperazione transfrontaliera 2014 – 2020 Interreg V-A Greece – Italy di cui il Teatro Pubblico Pugliese è capofila e che vede coinvolti come partner, in Italia, la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del territorio e, in Grecia, il Comune di Patrasso, la Regione della Grecia Occidentale e la Camera di Commercio di Acaia.

Docenti del workshop, quattro musicisti di fama nazionale e internazionale come Cesare Pastanella (percussionista, facilitatore di Drum Circle, co-autore di Faraualla e Tavernanova); Antongiulio Galeandro (fisarmonicista, autore musiche per cinema, teatro e danza contemporanea, cofondatore di Folkabbestia, Quintetto X, Opa Cupa); Giovannangelo De Gennaro (flautista, cantore, polistrumentista, cofondatore del Ensemble Calixtinus) e Nabil Bey (etnomusicologo, cantante, autore, cofondatore dei Radiodervish).

Obiettivo del progetto è quello di costruire, con il coordinamento artistico del progetto da parte di Puglia Sounds, un Hub della musica in Puglia, ovvero, un centro servizi che, grazie alla collaborazione dei principali attori istituzionali pugliesi del settore, mira a favorire il trasferimento di know-how e lo sviluppo di competenze, l’accesso alle opportunità di networking e collaborazioni, lo sviluppo di collegamenti col sistema dell’innovazione e l’accompagnamento alla creazione di start up.

Al workshop saranno ammessi massimo 20 partecipanti, numero che potrebbe subire variazioni in base agli sviluppi della normativa in materia di prevenzione del contagio Covid-19.

Gli interessati possono inviare la propria richiesta di partecipazione entro e non oltre le ore 18.00 del 06 agosto 2020 all’indirizzo: progettitpp@teatropubblicopugliese.it allegando quanto richiesto nell’avviso disponibile in forma completa nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del TPP: www.teatropubblicopugliese.it

