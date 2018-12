La STP Brindisi comunica che in occasione delle festività Natalizie i servizi seguiranno le seguenti variazioni:

SERVIZIO EXTRAURBANO

da lunedi’ 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 a seguito chiusura di tutte le scuole saranno operative solo le corse di linea ordinarie non scolastiche.

Inoltre durante le festività di Natale, Capodanno, rispettive vigilie e nel giorno di Santo Stefano, i servizi saranno così articolati:

LUNEDI’ 24 DICEMBRE 2018

Il servizio verrà svolto con le stesse modalità previste per i giorni feriali, ad eccezione del servizio di collegamento Cisternino – Fasano Stazione che verrà sospeso alle ore 20:15 con garanzia della corsa di rientro dalla stazione alle ore 20:50.

LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018

Il servizio verrà svolto con le stesse modalità previste per i giorni feriali, ad eccezione del servizio di collegamento Cisternino – Fasano Stazione che verrà sospeso alle ore 20:15 con garanzia della corsa di rientro dalla stazione delle ore 20:50.

Inoltre il servizio turnisti in partenza da San Vito e da Torchiarolo per Taranto Z.I. saranno anticipati rispettivamente alle ore 19:15 da San Vito e alle ore 19:20 da Torchiarolo con rientro alle ore 22:30 da Taranto Z.I.

MARTEDI’ 25 DICEMBRE 2018 (Natale)

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019 (Capodanno)

Tutti i servizi verranno regolarmente effettuati così come previsto per i giorni festivi.

SERVIZI URBANI NEI COMUNI DI FRANCAVILLA FONTANA E OSTUNI

LUNEDI’ 24 DICEMBRE 2018

LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018

I servizi saranno effettuati con le stesse modalità previste per i giorni feriali, ad eccezione del servizio urbano di Ostuni che sarà sospeso alle ore 21:00.

MARTEDI’ 25 DICEMBRE 2018 (Natale)

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019 (Capodanno)

I servizi saranno effettuati sino alle ore 13:00.

COMUNE DI BRINDISI

LUNEDI’ 24 DICEMBRE 2018

LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018

Il servizio sarà normale durante la giornata, mentre terminerà in anticipo la sera, effettuando le ultime corse utili dai rispettivi capolinea come di seguito specificato:

Linea Orario ultima corsa

1 21:00

26 20:30

3 20:30

4 20:20 da Ospedale

20:20 da Punta Penne

5 20:30

7 20:40 da Tuturano per Brindisi

21:05 transito da Brindisi per Tuturano

8 21:00

9 20:30 da Sant’Elia

il collegamento con l’Aeroporto del Salento e Costa Morena (Linea AP) effettua il normale servizio dalle ore 5:30 alle 21:15 (ultima corsa utile).

MARTEDI’ 25 DICEMBRE 2018 (Natale)

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019 (Capodanno)

Il servizio avrà inizio alle ore 8:00 mentre terminerà in anticipo in giornata, effettuando le ultime corse utili dai rispettivi capolinea come di seguito specificato:

Linea Orario ultima corsa

26 12:30

3 12:00

4 12:20 da Ospedale

12:20 da Punta Penne

5 12:30

7 12:25 transito da Brindisi per Tuturano

8 13:00

9 13:00 da Sant’Elia

11 Servizio sospeso per chiusura Centro Commerciale

La Linea 1, che effettua il collegamento con l’Ospedale Perrino, sarà attiva dalle ore 05:10 alle ore 14:20 e dalle ore 16:30 alle ore 20:30; effettuerà inoltre una corsa aggiuntiva in partenza dall’Ospedale Perrino alle ore 22:20.

Il collegamento con l’Aeroporto del Salento e Costa Morena(Linea AP) effettuerà il servizio dalle ore 05:30 alle ore 13:15 (ultima corsa utile).

MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE 2018 (Santo Stefano)

Il servizio sarà attivo dalle ore 07:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 22:30;

La Linea 1, che effettua il collegamento con l’Ospedale Perrino, sarà attiva dalle ore 05:10 alle ore 14:20 e dalle ore 16:00 alle ore 23:00.

Il collegamento con l’Aeroporto del Salento e Costa Morena (Linea AP) viene normalmente effettuato dalle ore 5:30 alle ore 23:45.

La Linea 11 sarà sospesa per la chiusura del Centro Commerciale Le Colonne.

Per tutti i giorni festivi sopra riportati del periodo natalizio, la Linea Centro – Z.I. sarà così articolata:

Andata, Orari Partenza:

4:50 – 12:50 – 20:50

Percorso:

Via Duca degli Abruzzi – Villaggio Pescatori – Case Nuove – Paradiso – Prov. S. Vito – Ponte Ferroviario – Via Osanna – Via Cappuccini – Sant’Elia – Via P. Togliatti – Via Cattaneo – Via Villafranca – Via Pastrengo

– Via Magenta – Via Appia – V.le Commenda – Via Tirolo – V.le A. Moro – Via Indipendenza – Via Bastioni Carlo V – Enichem – Polymer;

Ritorno, Orari Partenza:

6:05 – 14:05 – 22:05

Percorso:

Polymer – Enichem – V.le Arno – Via Prov. Lecce – Via N. Sauro – Via Indipendenza – Via Bastioni Carlo V

– V.le A. Moro – Via Tirolo – V.le Commenda – Santa Chiara – Sant’Elia – Casale.

COMUNE DI BRINDISI SERVIZIO MOTOBARCA

LUNEDI’ 24 DICEMBRE 2018

LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018

Il servizio si svolgerà con le stesse modalità dei giorni feriali e sarà sospeso alle ore 21:30.

MARTEDI’ 25 DICEMBRE 2018 (Natale)

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019 (Capodanno)

Il servizio si svolgerà dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE 2018 (Santo Stefano)

Il servizio si svolgerà dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:30.