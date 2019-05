Studio 100 Tv trasmetterà in diretta l’atteso incontro di calcio Lavello – Brindisi, semifinale di andata degli spareggi promozione per la Serie D in programma domenica 19 maggio. Il collegamento inizierà alle ore 15,15 sui canali 15 e 78 per un ricco prepartita, mentre la telecronaca integrale, curata come da tradizione da Fabrizio Caianiello, sarà trasmessa esclusivamente sul canale 78 del digitale terrestre in collaborazione con Delta Tv.

Ma Studio 100 ha voluto fare di più in questo momento cosi importante. Capitan Marino e compagni, infatti, scenderanno in campo già da domenica con una nuova maglia celebrativa, appositamente disegnata per i Play-Off, che ripoterà il logo di Studio 100 accanto alla storica V biancazzurra.