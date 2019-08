In occasione dell’incontro di calcio Taranto F.C. 1927-S.S.D. Brindisi Football Club, in programma domenica 1 settembre alle ore 17:00 presso lo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto, gara valevole per la prima giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20, il Questore di Taranto, dopo gli scontri tra tifosi avvenuti nei pressi dello stadio Comunale “Franco Fanuzzi” in data 21 agosto, al termine dell’incontro di calcio Brindisi-Foggia – gara valevole per il Turno Preliminare di Coppa Italia Serie D -, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Brindisi.

Ufficio Stampa e Comunicazione SSD Brindisi Football Club