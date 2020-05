Il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, ha dedicato ieri, primo maggio, una targa al personale medico, paramedico e ausiliario, alle lavoratrici e ai lavoratori dell’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla, impegnati in prima linea a difesa della salute.

Il sindaco ha consegnato la targa al direttore sanitario del Presidio ospedaliero, Antonio Montanile. Erano presenti, inoltre, il vicedirettore Massimo Di Castri, il primario del Pronto soccorso, Giuseppe Marinotti, e il comandante della Polizia locale, Antonio Cito.

“In questa fase di emergenza – ha detto Montanile – avvertiamo la vicinanza nei confronti dell’ospedale da parte dell’intera comunità di Francavilla Fontana e delle città limitrofe. Siamo grati al sindaco che ha voluto consegnarci una targa che esprime questo sentimento di solidarietà”.

Il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, ha manifestato il proprio apprezzamento per “un gesto dal grande valore simbolico, perché è avvenuto proprio nel giorno della festa dei lavoratori. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Francavilla Fontana e il sindaco Denuzzo per il loro omaggio a tutto il personale dell’ospedale Camberlingo”.

UFFICIO STAMPA ASL BR