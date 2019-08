Torna domani il grande concerto dei Taricata per il Ferragosto di San Vito dei Normanni in Piazza Leonardo Leo. Torna con il suo carico di necessarie emozioni. E, novità di quest’anno, con una delegazione di musicisti de “La Notte della Taranta” che affiancherà lo storico gruppo sanvitese di pizziche e canti popolari in una crescente fusione di suoni e stili.

Taricata vuol dire radice feconda. Accade perciò che la tradizione si lasci contaminare da altre provenienze per un respiro artistico più ampio ed un vissuto che, dall’Alto Salento, si apre al Mediterraneo e al mondo.

L’attesa prende a farsi sentire: l’orchestra dei Taricata, che ha raggiunto i suoi 42 anni d’attività, è a lavoro per rinnovare il magico rito della notte di metà agosto, quando il suo ricco repertorio sa “pizzicare” sentimenti che sono radici, identità culturale, appartenenza. Fa emergere forte l’amore per la terra, la voglia di riscatto e la dignità del nostro Sud. E, se i sensi volteggiano sulle movenze dei ballerini, i suoni ritmati e le voci penetranti curano l’anima. Oggi come ieri.

Per il secondo anno il grande concerto dei Taricata non godrà dell’importante presenza del prof. Lorenzo Caiolo, co-fondatore e responsabile del gruppo scomparso nell’aprile 2018. In suo onore, dopo il tributo “Lorenzo&Friends” dello scorso Ferragosto, grandi ospiti anche quest’anno: sul palco di Piazza Leo ci sarà il direttore artistico de “La Notte della Taranta” Daniele Durante (chitarra e voce), Salvatore Galeanda (voce e tammorra), Giuseppe Astore (violino).

La loro partecipazione ha il valore di un dono alla città di San Vito dei Normanni, patria della famosa “Pizzica di San Vito”, e allo storico ensemble dei Taricata che l’ha incisa nel 1982 e resa famosa. Soprattutto è un omaggio all’amico scomparso Lorenzo.

Entusiasta se ne dice il M° Mario Ancora dei Taricata, erede della ricca tradizione musicale popolare oltre che interlocutore privilegiato dei testimoni del passato e guida feconda di numerosi musicisti di diverse generazioni.

Con questa presenza speciale, in una miscellanea di suoni danze parole, il tradizionale Ferragosto di pizzica porterà sul palco il fremito d’amore, l’energia, la follia e la rabbia, la nostalgia e la speranza. Nel rispetto di una tradizione che evolve, fa luce dentro se stessi, comprende e cura alcuni dei mali odierni.

Per chi non potrà essere presente fisicamente, sarà possibile seguire lo spettacolo in diretta Facebook sulla pagina di “Esse Notizie”.

Il tradizionale concerto di Ferragosto è parte della rassegna “Sere d’estate 2019” all’interno del brand “San Vito Città della Musica”.

I Taricata aspettano tutti domani, 15 agosto, alle ore 21.00 in Piazza Leo a San Vito dei Normanni.

I Taricata: Mario Ancora, Mario Leo, Silvana Gagliani, Franco Gagliani, , Giuliana Gagliani, Salvatore Ancora, Vincenzo Gagliani, Stefania Ancora, Fabio Di Viesto, Fabrizio Nigro, Piero Errico.