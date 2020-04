I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione di attività d’indagine scaturita dalla querela presentata lo scorso 13 marzo dall’autista di una società di trasporti, hanno denunciato in stato di libertà, per tentato furto aggravato in concorso, un 35enne di Mesagne e un 24enne di San Pancrazio Salentino. In particolare, a seguito dell’analisi dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza installato presso l’area di servizio “Menga Petroli”, sita in via Ceglie Messapica, è stata accertata la responsabilità dei due che, il 9 marzo 2020, hanno tentato di sottrarre del carburante dai serbatoi degli autobus parcheggiati davanti alla citata area di servizio.