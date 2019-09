Due ragazzini, rispettivamente 14 e 16 anni, sono stati arrestati nel pomeriggio di venerdì 6 settembre dopo aver tentato di rapinare il Supermercato Di Meglio, al quartiere Bozzano.

A fermarli è stato un poliziotto della squadra mobile fuori servizio che, insospettito dai movimenti dei due, ha intimato l’alt proprio prima che i giovanissimi entrasse nell’esercizio commerciale col volto travisato da passamontagna ed armati di bastone e coltello.

I due hanno tentato la fuga ma sono poi stati bloccati. Nel sellino della moto è stata rinvenuta una serie di generi alimentari rubati in mattinata in altri supermarket.

Nella conferenza stampa di presentazione dell’operazione è emerso che, non appena si è sparsa la voce del fermo dei due giovanissini, una ventina di coetanei ha raggiunto la Questura e li ha acclamati a gran voce. I ragazzi sono stati identificati e mandati a casa.

Sul fatto è intervenuto il Sindaco Rossi che ha espresso piena solidarietà ai poliziotti e ferma condanna per le scene da baby gang.

“Il lavoro che ogni giorno svolgono i nostri poliziotti è encomiabile, ancor più quando il senso del dovere e di Stato li porta a rischiare la propria vita anche quando non sono in servizio. È accaduto a Brindisi e con orgoglio possiamo raccontare che una rapina è stata sventata proprio grazie ad un agente di polizia che è intervenuto.

Il mio ringraziamento – ha scritto il Sindaco – va al questore Ferdinando Rossi e a tutti gli uomini e le donne della Questura, e di tutte le forze dell’ordine, che quotidianamente garantiscono la nostra sicurezza.

Tuttavia ho appreso con dispiacere che i due giovani fermati sono stati acclamati da una folla di ragazzini proprio fuori dai cancelli della Questura. Non possiamo accettare che altri giovani, appena adolescenti, non abbiano il minimo senso di legalità, giustizia e rispetto per coloro che hanno il compito di far garantire la legge. Questi episodi gravissimi, assolutamente da condannare, debbono spronare tutti noi al massimo impegno per la città di Brindisi”.