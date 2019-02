L’Happy Casa Brindisi continua a sorprendere cogliendo il sesto successo esterno stagionale.

Dopo una gara equilibrata e un overtime, i biancoazzurri di coach Frank Vitucci hanno espugnato il Pala Serradimigni di Sassari (98-103) e hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva raggiungendo al terzo posto a quota 22 Cremona e Avellino.

Grandissimo entusiasmo in città per l’impresa in terra sarda, che conferma il carattere e la compattezza del gruppo.

Il capitano Banks ancora una volta top scorer (26), ma va sottolineato il prezioso contributo di Walker, autore di 20 punti con un esaltante 4/5 dalla grandissima distanza.

Domenica prossima (ore 20.45 – diretta Raisport ed Eurosport Player) la NBB ospiterà il fanalino di coda Pistoia prima di partecipare alla Final Eight di Coppa Italia. In questa puntata di Terzo Tempo (rotocalco web ideato e curato da Antonio Celeste): il finale live della partita con il commento di Francesco Guadalupi; gli highlights con la cronaca di Eurosport; l’analisi di Paolo Mucedero; le dichiarazioni di coach Frank Vitucci; la sala stampa di coach Vincenzo Esposito e del play sassarese Marco Spissu; i numeri della terza giornata di ritorno.

La redazione di Agenda Brindisi e Terzo Tempo ringrazia Ico Ribichesu per la collaborazione.

Foto di copertina di Luigi Canu.