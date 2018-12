Inatteso stop interno dell’Happy Casa Brindisi, battuta dalla rediviva Grissin Bon Reggio Emilia 67-75 dopo un confronto equilibrato ma caratterizzato dalle sistematiche difficoltà tecnico-tattiche che coach Frank Vitucci ha dovuto affrontare, anche per l’efficacissima zona 1-3-1 della Reggiana. Inoltre, molti elementi del quintetto brindisino non hanno reso secondo le normali aspettative e per gli ospiti è arrivata una vittoria preziosissima quanto meritata. In evidenza Pablo Aguilar, autore di 29 punti, ma bene ha fatto anche Federico Mussini (14). Sulla sponda biancoazzurra lodevole, ancora una volta, Riccardo Moraschini.

In questa puntata di Terzo Tempo, rotocalco web ideato e curato da Antonio Celeste, il finale live commentato da Francesco Guadalupi; l’analisi di Paolo Mucedero; la sala stampa dei coach Frank Vitucci e Devis Cagnardi; l’opinione del giocatore biancoazzurro Riccardo Moraschini, dell’allenatore e opinionista Giancarlo Giarletti e del giornalista Dario Recchia (www.pianetabasket.com).

Francesco Guadalupi ha raccolto anche le dichiarazioni del presidente di Legabasket Egidio Bianchi, spettatore del match.

In chiusura gli highlights di Venezia-Varese.

Foto di copertina di Maurizio De Virgiliis.

Collaborazione tecnica di Carlo Amatori.