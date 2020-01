L’Happy Casa Brindisi supera 81-74 una battagliera De Longhi Treviso e conquista la matematica certezza della qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia con un turno d’anticipo. E domenica prossima, nel Pala Radi, affronterà la Vanoli Cremona per difendere la quinta posizione in classifica o, addirittura, per migliorarla compatibilmente con i risultati degli altri campi. Pienone nel Pala Pentassuglia per l’ultimo atto del 2019 il cui bilancio è certamente lusinghiero per i colori biancoazzurri. In questa puntata di Terzo Tempo (rotocalco web ideato e curato da Antonio Celeste) il servizio di Paolo Mucedero sulla gara Happy Casa Brindisi-De Longhi Treviso; l’intervista di Antonio Celeste col presidente NBB Nando Marino; le migliori azioni dell’Happy Casa Brindisi; la sala stampa di coach Frank Vitucci e l’intervista con coach Max Menetti; risultati, classifica e prossimo turno; le opinioni dell’assessore allo sport Oreste Pinto e dei giornalisti Amedeo Confessore e Dario Recchia; gli highlights del posticipo Sassari-Cremona (la Vanoli è la prossima avversaria della NBB). Collaborazione tecnica di Carlo Amatori.