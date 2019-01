Terzo successo esterno dell’Happy Casa Brindisi che batte 92-71 l’Alma Trieste (reduce dal colpaccio del Taliercio con la Reyer Venezia) e la raggiunge a quota 14 in classifica, consolidando le chance di qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia. E’ stata la migliore risposta che la squadra di coach Frank Vitucci potesse dare dopo l’amaro stop casalingo con la Vanoli Cremona. L’avvio non è stato facile ma dopo la prima frazione (27-16) i biancoazzurri hanno dominato la scena chiudendo il match con un vantaggio di 21 punti. MVP della serata triestina Riccardo Moraschini, autore di 22 punti, seguito da Banks con 21. In questa puntata di Terzo Tempo, rotocalco web ideato e curato da Antonio Celeste, la festa biancoazzurra in aeroporto dopo il rientro della squadra; il racconto live del finale del match con il commento di Francesco Guadalupi; l’analisi tecnica di Paolo Mucedero; la sala stampa dei coach Frank Vitucci ed Eugenio Dalmasson; i numeri della giornata; le opinioni dei giocatori Alessandro Zanelli (Brindisi) e Hrvoje Peric (Trieste) e del tifoso NBB ed ex arbitro di serie A Franco Portaluri; gli highlights della partita Avellino-Milano (gli irpini sono i prossimi avversari dell’Happy Casa Brindisi). La redazione di Agenda Brindisi e Terzo Tempo ringrazia Matteo Zanini (uffico stampa Pallacanestro Trieste) e il collega Enrico Noè Bianchini per la cortese collaborazione. Auguri di buon anno a tutti gli amici del basket!