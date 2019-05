Il coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore e la Feltrinelli Point ha organizzato per Giovedì 30 maggio 2019 alle ore 19,00 presso la libreria Feltrinelli di Brindisi in c.so Umberto n.113 un incontro pubblico con i risparmiatori che hanno visto andare in fumo i propri risparmi avendoli investiti in azioni e obbligazioni convertibili della Veneto Banca, della Banca Popolare di Bari e di altre Banche Popolari.

Tali titoli sono stati venduti da Istituti di credito particolarmente radicati nel territorio provinciale.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Mimmo Consales.

“Abbiamo voluto organizzare questo evento per fornire ai risparmiatori una informazione dettagliata in merito ad una vicenda finanziaria che ha avuto delle notevoli ricadute, purtroppo negative, a livello economico per moltissime famiglie del nostro territorio” – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Responsabile del Coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore

“Purtroppo, le Banche coinvolte in questi casi di risparmio tradito non stanno volendo addivenire ad accordi transattivi, nonostante le pronunzie dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie con le quali, nella maggior parte dei casi, stanno venendo accolte le tesi giuridiche dei risparmiatori.

A questi ultimi, pertanto, non rimane altra strada che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per cercare di ottenere il riconoscimento dei propri diritti”.

L’incontro sarà anche l’occasione per approfondire le modalità con le quali, ove ne sussistano i presupposti, i risparmiatori possono accedere al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di recente istituzione e che sarà a breve operativo.

L’evento rientra in “Diritti in Tour” cicli di incontri informativi itineranti sui diritti dei cittadini che il Coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore organizza, in modo stabile e permanente, da ormai 3 anni.