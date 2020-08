Giunto alla quarta edizione, il Ceglie Summer Festival ha ospitato negli scorsi anni grandi concerti di artisti italiani e internazionali nella splendida cornice di piazza Plebiscito, diventando l’evento musicale più atteso dell’estate cegliese. Anche nel 2020, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza Covid, il festival torna puntuale in agosto, questa volta in una location e in una formula nuove che permettano, soprattutto al pubblico, di assistere ai concerti in totale sicurezza.

All’Arena Palasport, l’area esterna antistante il Palazzetto dello Sport, in due serate consecutive, protagonista sarà la musica #madeinpuglia, come è denominato il progetto del festival che valorizza i talenti pugliesi.

“Il claim dell’edizione 2020 del festival è “Risvegli” – ha sottolineato Vincenzo Gianfreda della New Music Promotion che produce il festival – parola che echeggia come un monito per lasciarci alle spalle quello sembra essere stato proprio un brutto sogno attraverso la musica che ricomincia a suonare. I concerti saranno ad ingresso gratuito, previa prenotazione dei posti a sedere, online sulla piattaforma Eventbrite o presso la venue se nei giorni dell’evento ci sarà ancora disponibilità di posti, date le limitazioni di capienza previste”.

Nell’edizione 2020 sul palco saliranno La Municipàl, il 9 agosto alle 21.30 ed il giorno successivo alla stessa ora Erica Mou oltre ad altri talenti emergenti “made in Puglia”. Media partner del Ceglie Summer Festival 2020, Radio Enjoy, la giovane emittente pugliese che sarà vicina al festival ed ospiterà ai propri microfoni gli artisti che saliranno sul palco. Continua invece anche quest’anno nell’edizione 2020 la partnership con il sito internet d’informazione del gruppo Glocal Media www.ceglienotizie.net.

Gli Show

La Municipàl

9 agosto 2020 – ore 21.30

Fuorimoda

Con soli due album e un EP si è imposta come una delle migliori realtà musicali della propria generazione, ricevendo un forte apprezzamento da parte della critica che ha recensito e accolto con entusiasmo Bellissimi difetti, l’ultimo album rilasciato nel marzo 2019. Lo scorso anno, inoltre, ha visto La Municipàl raggiungere una media di 160mila ascoltatori mensili su Spotify e oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, registrando anche un importante incremento del pubblico ai concerti, grazie a una dimensione live che mette in risalto l’enorme potenzialità di questo progetto. Dopo aver partecipato al Primo Maggio di Roma, vincendo nel 2018 il contest 1MNext La Municipàl è tornata sul palco del concertone in Piazza San Giovanni anche nel 2019 e fatto tappa nei principali club della penisola e in numerosi festival.

Erica Mou

10 agosto 2020 – ore 21.30

Nel mare c’è la sete

Musica e letture si fondono sul palco come in un’unica lunga canzone, per raccontare una storia che riesce a diventare anche nostra. La cantautrice pugliese propone, imbracciando la chitarra e con l’utilizzo di loops ed elettronica, dal vivo, le canzoni del suo repertorio insieme ad alcune rivisitazioni di classici della musica italiana, che fanno da colonna sonora alle letture tratte dal romanzo. La Mou ci racconta il coraggio di sentire, di scegliere, di rompere gli schemi alla ricerca della libertà, demolendo la retorica zuccherosa delle relazioni d’amore e mostrandoci come dietro la perfezione possa nascondersi un doppio fondo inaspettato.