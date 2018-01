9 appuntamenti serali, di cui 4 replicabili anche in matinèe. Cisternino torna a teatro, una città che deve riconquistare il senso dell’andare a teatro, senza proposte teatrali a lungo in inverno, ora il Comune rilancia e propone una stagione con il Teatro Pubblico Pugliese e la residenza artistica della Compagnia del Sole, di Marinella Anaclerio.

“Forti di una stagione ideata e portata avanti con successo a Cisternino qualche anno fa, e seguendo questi principi, abbiamo pensato ad un Stagione che alterni momenti di riflessione civile , come Il Sindaco Pescatore o 5 cm d’aria – riflette Anaclerio – a momenti di svago trasversale. Ieri sera, mercoledì 10 gennaio, la Stagione teatrale del Comune di Cisternino-Assessorato alla Cultura – Teatro Pubblico Pugliese è stata presentata nella Biblioteca Comunale. La rassegna sarà ospitata nel Teatro Paolo Grassi dal 17 gennaio prossimo quando andrà in scena lo spettacolo Il sindaco Pescatore, con Ettore Bassi (con la creazione diun mini laboratorio con la partecipazione dei cittadini che parteciperanno poi allo spettacolo). I particolari del cartellone, gli spettacoli, le dinamiche di promozione del pubblico per la città e le scuole, le formule di abbonamento, sono state illustrate da Francesca Tozzi, assessore alla Cultura, Giulia Delli Santi, responsabile Attività teatrali Teatro Pubblico Pugliese, Marinella Anaclerio, regista. Tra i titoli: Donne Evocate o Alla moda del Varietà, dove attori- musicisti, prendono per mano il pubblico conducendolo in due affascinanti viaggi musicali nella storia del ‘900. Particolare attenzione alla cultura femminile, raccontando gesta di donne umili ma forti che si son trovate, loro malgrado, al centro di grandi eventi come la modista della Regina profuga a Brindisi di Torno subito alla scrittrice pluripremiata Agota Kristof che narra la sua storia di profuga analfabeta che conquista la Lingua Matrigna fino alla candidatura al Nobel. Non mancano due appuntamenti dedicati a coloro che vogliono ritrovare a teatro argomenti strettamente legati al presente ed abbiamo pensato a Love&Money, del rinomato scrittore inglese Dennis Kelly, provocante riflessione su come il denaro è diventato protagonista assoluto delle nostre vite e Quale Droga fa per me? Storia di una casalinga che, persa in un mondo che le sfugge trova riparo e “redenzione” (secondo lei) nel mondo delle droghe che, evidente a tutti tranne che a lei, la stanno definitivamente distruggendo.

I Numeri dell’Anima, dal Menone celebre dialogo Platonico sulla virtù, spettacolo divertente e colto, capace di conquistare adulti e giovani in un gioco di vera ginnastica per la mente e lo spirito.

Per i più piccoli con due spettacoli dedicati esclusivamente a loro: Storia di Babàr, ispirato alle musiche di Poulenc vera introduzione alla musica, guidata da una fatina al pianoforte ed un attore rivolta alle scuole dell’infanzia, e Pane Nostro, lezione-spettacolo sulla storia del pane, rivolto ai ragazzi dall’ultimo anno dell’infanzia ai primi della scuola media superiore.

All’attività puramente teatrale saranno affiancati appuntamenti di formazione del pubblico e di incontro con gli artisti per uno scambio creativo tra palco e platea.

Previsti incontri e flash mob che aiutino a creare empatia con l’evento culturale in atto.

mercoledì 17 gennaio

Panart Produzioni

Ettore Bassi

IL SINDACO PESCATORE

tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo

testi di Edoardo Erba

regia ENRICO MARIA LAMANNA

Raccontiamo e soprattutto ricordiamo la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. Un uomo normale e straordinario in una regione malata e straordinaria come la Campania. Un uomo che ha sacrificato con la sua vita l’impegno di amministrare difendere e migliorare la sua terra e le sue persone. La sua opera di uomo semplice onesto e lungimirante attraverso l’inizio della sua carriera politica, i successi straordinari ottenuti sul campo del Cilento nell’ottica del Bene Comune, compresa l’operazione Dieta Mediterranea assunta grazie a lui a Patrimonio dell’Unesco, fino al suo tragico epilogo.

giovedì 1 febbraio

Compagnia del Sole

QUALE DROGA FA PER ME? Una conferenza

traduzione di Marit Nissen – Monica Casadei

con Stella Addario

immagini Scotto di Luzio

costume Jessica Zambelli

oggetti di scena Marco Zezza

progetto di M. Anaclerio e M. Nappo

organizzazione Tiziana Laurenza

regia e impianto scenico MARINELLA ANACLERIO

Di questo testo di Kai Hensel mi ha colpito molto la genialità dell’accostamento tra la natura

della conferenza e quello della conferenziera. Una tenera e sprovveduta casalinga, madre di un bimbo problematico e con un marito distratto ed assente (guarda un pò), decide di affrontare il vuoto di un’esistenza, già segnata fino alla sua conclusione, battendo vie non consuete alla sua “categoria”. Grazie al garzone dell’idraulico che viene a ripararle una perdita in casa, scopre l’Ecstasy e da lì comincia ad esplorare il mondo delle droghe con passione e serietà. Marinella Anaclerio

venerdì 16 febbraio

Like a Jazz

DONNE EVOCATE

musiche originali eseguite dal vivo dal M° Paolo Daniele – pianoforte, chitarra, armonica cromatica e vibrandoneon

scritto, diretto e interpretato da LISA ANGELILLO

La performance crea una atmosfera informale, come da serata intima tra amici, e la Angelillo si muove agilmente tra un monologo, una canzone o un racconto con l’intento di omaggiare alcune delle grandi artiste del nostro secolo: Judy Garland, Edith Piaf, Liza Minelli, Mia Martini, Alda Merini, Amy Winehouse, Nina Simone. Per ogni meravigliosa interprete viene svelato qualche segreto, narrata qualche sconfitta, oltre a ricordare i grandiosi successi che le hanno rese dive indiscusse del nostro tempo e non solo. Di ognuna di loro l’Angelillo prova a mettere in scena oltre che il folle lato artistico e il fragile lato umano, quel lato debole dell’anima che le ha portate spesso ad inciampare, cadere, farsi male.

venerdì 9 marzo

Meridiani Perduti

TORNO SUBITO

drammaturgia Emiliano Poddi

con Daniele Guarini – voce, Daniele Bove – pianoforte

luci Paolo Mongelli

grafica e video Piero Gioia

organizzazione Daniele Guarini

coproduzione Fondazione Nuovo Teatro Verdi Brindisi

con il Patrocinio Morale della Provincia di Brindisi

di e con SARA BEVILACQUA

10 Settembre 1943 Vittorio Emanuele III sbarca a Brindisi, l’unica città dove non ci sono né nazifascisti né anglo-americani, il posto perfetto se sei un Re in fuga da una guerra planetaria. E proprio in questo caos che una giovane modista brindisina, dal nome straniero e dai modi garbati va incontro all’occasione della sua vita. Tra clienti che confidano i loro segreti e le loro disavventure per sfuggire alla fame, atti del neonato regno che poco sembrano avere a che fare con la Guerra, proprio a Brindisi, in questo angolo di mondo, in questo lembo di Terra dove niente più sembra andare nel verso giusto, un frammento di bellezza, una piccola favola si riesce ancora a salvare.

Un Re, una Regina di cuore, la ragazza che le faceva i cappelli ed un soldato straniero.

giovedì 22 marzo

Compagnia del Sole

LINGUA MATRIGNA

da “L’Analfabeta” di Agota Kristof

con Patrizia Labianca

immagini e grafica Giuseppe Magrone

organizzazione Tiziana Laurenza

comunicazione Antonella Carone

progetto e regia MARINELLA ANACLERIO

“…sono tornata analfabeta. Io che leggevo già a quattro anni. […] All’età di ventisette anni mi iscrivo ai corsi estivi dell’Università di Neuchàtel, per imparare a leggere.”

venerdì 13 aprile

Nando dalla Chiesa – Marco Rampoldi

5 CENTIMETRI D’ARIA

testo Paola Ornati

su testi e ricerche di Thomas Aureliani, Arianna Bianchi, Eleonora di Pilato, Pierpaolo Farina, Francesca Festa, Marco Fortunato, Filippo Franceschi, Martina Greco, Roberto Nicolini, Chiara Sanvito, Arianna Zottarel

con Lucia Marinsalta

spazio scenico Marco Rossi

regia MARCO RAMPOLDI

venerdì 27 aprile

Compagnia del Sole

LOVE & MONEY

di Dennis Kelly

con Stella Addario, Flavio Albanese, Antonella Carone, Patrizia Labianca, Tony Marzolla, Domenico Piscopo

traduzione Gian Maria Cervo

scena e costumi Luigi Spezzacatene

disegno luci Franz Catacchio

scenotecnica Damiano Pastoressa

regia MARINELLA ANACLERIO

Già un classico della drammaturgia britannica ed europea, questo testo ci mette di fronte a quella che è la più grave perdita dell’umanità contemporanea: la perdita del senso del Sacro, ma non del Sacro inteso come qualcosa di esterno all’essere, ma del Sacro all’interno della vita stessa dell’individuo, il Sacro come il fuoco che alimenta la ricerca di una felicità superiore dell’essere.

È la storia di una coppia, David e Jess, narrata con un tempo non lineare. David durante una chat “hot” con una collaboratrice francese, rivela che sua moglie Jess è morta suicida.

Inizia così un viaggio a ritroso nel mondo dei due. Genitori, amici, datori di lavoro, sfruttatori

occasionali: tutti frammenti di un puzzle che man mano che si compone ci illumina.

venerdì 11 maggio

Compagnia del Sole

I NUMERI DELL’ANIMA – da ‘Menone’ di Platone

con Flavio Albanese, Loris Leoci, Roberto De Chirico

impianto scenico e costumi di Marinella Anaclerio

adattamento e regia di FLAVIO ALBANESE

Menone, giovane discepolo del sofista Gorgia, incontra Socrate a casa del suo ospite Anito e lo interroga su un tema alto: La Virtù può essere insegnata? Il Non-Sapere socratico trasforma la schermaglia retorica, in una profonda riflessione dialettica. Lungo il loro Discorso, Socrate e Menone incontrano altri due personaggi: Lo Schiavo e Anito. Con il primo Platone dimostra l’immortalità dell’anima e attraverso Anito, dimostra che la Virtù politica è apparente.

venerdì 18 maggio

Compagnia del Sole

ALLA MODA DEL VARIETÀ

costumi Rosa Lorusso

arrangiamenti musicali Loris Leoci

vocal coach Isabella Minafra

supervisione artistica MARINELLA ANACLERIO

scritto e interpretato da ANTONELLA CARONE, LORIS LEOCI, TONY MARZOLLA

“Lei è un cretino, s’informi!” (Antonio de Curtis in arte Totò)

Come dimenticare la verve di Petrolini, lo swing fresco del Trio Lescano, i tic di Walter Chiari o le macchiette di Nino Taranto? Tre attori conducono un viaggio nel secolo scorso, nell’universo luccicante e spensierato del Varietà, dagli esordi che strizzavano l’occhio alla moda del Cafè Chantant fino alle popolari trasmissioni televisive. Tra una mossa della Sciantosa e una rima del Gagà, questo ‘carosello’ del Varietà è anche un tributo all’Amore, lungo una gamma che va dalla delicatezza di vecchie canzoni suonate e cantate dal vivo all’irriverenza di sketch esilaranti. Gli attori diventano di volta in volta abili trasformisti, versatili musicisti, duettisti, ballerini e fini dicitori in un ‘amarcord’ eccentrico fatto di poesia e risate d’altri tempi.

