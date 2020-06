Una conclusione di stagione anche per Trezerocinque.

Per questo classico numero di chiusura non vi diamo il consueto appuntamento in edicola ma saremo online sul nostro sito e sui social affinché ci possa essere anche da parte nostra un congedo adeguato con i nostri lettori in attesa che si possa tornare alla versione cartacea.

E quindi sarà ancora possibile sfogliare Trezerocinque, che ospita le parole di Frank Vitucci e Nando Marino, rispettivamente allenatore e presidente di una squadra che purtroppo ha visto interrotta una stagione di altissimo livello.

Il coach ripercorre le tappe principali dell’annata sospesa, guarda avanti e si racconta anche in maniera particolare, sottolineando quanto rammarico ci sia ancora per non aver potuto proseguire un campionato che avrebbe potuto regalare tante soddisfazioni.

Focus inoltre su un’altra incompiuta, la Virtus Bologna, consolatasi con un primo posto al momento dello stop confermando il grande ritorno di Basket City nel panorama nazionale ed europeo.

Affronteremo ad ampio raggio questo momento molto difficile per la pallacanestro italiana e poi, oltre alle nostre consuete rubriche, ecco per voi un messaggio, una frase, un pensiero giunto da ogni angolo d’Italia e del mondo da parte di tutti i fantastici ragazzi della Happy Casa, da Banks a Zanelli, giocatori che ognuno di noi si augura di vedere ancora in maglia biancoazzurra.

Trezerocinque di giugno è disponibile dal martedì 9 giugno su www.trezerocinque.com