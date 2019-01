Cala il sipario sul “TUFFO DI CAPODANNO” che ha celebrato la sua decima edizione. Gli “Amici della Conca” si apprestano a condividere con la cittadinanza ed i protagonisti dell’evento l’atto conclusivo. Venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 17:00, presso la Zona Ristoro del Centro Commerciale “Le Colonne” di Brindisi, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale l’Associazione Ricreativa-Culturale effettuerà la Consegna Ufficiale del ricavato di iscrizioni e offerte all’Associazione Talassemici Brindisi, raccolte in occasione dell’ormai immancabile appuntamento tradizionale del capoluogo adriatico per sostenere coloro che sono affetti da Anemia Mediterranea e contribuire a garantirne una vita migliore e dignitosa.

All’incontro, moderato dal giornalista brindisino Nico Lorusso, parteciperanno il Presidente degli “Amici della Conca” Gino Crastolla e diversi esponenti della stessa, il Presidente dell’“Associazione Talassemici Brindisi” Luana De Gioia, la Dott.ssa Antonella Quarta del Reparto Ematologia dell’Ospedale Perrino di Brindisi e il Direttore del Centro Commerciale “Le Colonne” di Brindisi Davide Vitale, partner del Tuffo di Capodanno 2019.

Nel corso della conferenza, oltre ai dovuti ringraziamenti saranno consegnati speciali riconoscimenti ai partecipanti più rappresentativi del Tuffo di Capodanno 2019, reso noto il totale del ricavato della raccolta fondi ed effettuata l’estrazione della lotteria per l’assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi.

Una edizione priva del tradizionale bagno in mare per le condizioni meteo che hanno attanagliato l’inizio di questo 2019, ma gli organizzatori sono comunque soddisfatti del risultato ottenuto con la raccolta di fondi con importanti donazioni ricevute anche da parte di semplici simpatizzanti non tuffatori, cittadini generosi, negozianti e aziende aderenti alla causa. Ringraziamenti anche per l’emittente Canale 85 disponibile per il 2° anno alla diretta Tv.

Una edizione che alla vigilia aveva i migliori auspici, con il raggiungimento del record di iscritti, ben 182 (29 donne e 18 minori dai 5 ai 12 anni) e un’altra storica iscrizione proveniente dall’estero, quella di Kaja Kim Przygńska, giovane polacca di Varsavia che aveva raggiunto Brindisi iscrivendosi alla goliardata tutto cuore.

L’evento non è comunque andato totalmente perduto, il protocollo organizzativo della manifestazione, inserita nel Cartellone Comunale degli eventi natalizi 2018 “Luci di Brindisi”, ha permesso comunque, nella mattinata del 1° gennaio 2019, la celebrazione di alcuni momenti come il consolidamento del “Gemellaggio Morale” con uno striscione di saluto agli amici del Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio, organizzato in Toscana dalla Asd Escape Tuscany Triathlon, ideatrice della cuffia “Hai Freddo?…STAY HOME”, che il presidente Aldo Angeli ha gentilmente inviato a Brindisi e che, il 1° giorno dell’anno, era in testa agli organizzatori del Tuffo di Capodanno del capoluogo.

È stata poi la volta del momento religioso con la benedizione delle acque, avvenuto ad opera di Don Maurizio Caliandro, parroco della nuova chiesa Maria Regina degli Apostoli e, in rappresentanza dei tuffatori iscritti Pierpaola Fedele, assidua frequentatrice del più atteso appuntamento brindisino del primo giorno dell’anno, ha temerariamente sfidato in costume da bagno le onde che si infrangevano sulla Conca indossando la maglietta ufficiale dell’evento. In seguito tutti i presenti, insieme al pubblico che gremiva la Conca hanno brindato al nuovo anno.

Il raduno annuale degli appassionati dei bagni fuori stagione ha ormai inserito di diritto Brindisi nell’elenco delle città mondiali che festeggiano in maniera eccentrica il primo giorno dell’anno nuovo, una tra le poche a prevedere in ogni edizione la raccolta di fondi da devolvere totalmente in beneficienza. Ogni anno adulti, over, ma anche giovanissimi regolarmente autorizzati dai genitori, si danno appuntamento per accogliere il nuovo anno con il primo tuffo in mare.

Sono ormai passati dieci anni dal 2010 quando, nel primo appuntamento, 7 amici trascinati dall’ideatore Gino Crastolla e dal comune amore per il mare hanno coraggiosamente dato vita all’evento che ha coinvolto 36 partecipanti iscritti nella seconda edizione del 2011, ben 58 nel 2012, 108 nel 2013, 138 nel 2014, 148 nel 2015, 150 nel 2016, 160 nel 2017, 180 nel 2018 fino alla quota record dei 182 dell’edizione odierna.