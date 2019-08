Tutto pronto per l’attesissimo concerto di Al Bano organizzato dal Comune di Villa Castelli, in provincia di Brindisi, deliziosa cittadina considerata “Il Balcone dell’Alto Salento”.

Il 12 Agosto alle ore 21:00, la suggestiva Piazza Municipio accoglierà una delle voci più importanti del panorama musicale italiano e internazionale. La profonda amicizia tra Al Bano e il neo eletto sindaco, Giovanni Barletta, fa di questo evento una reunion che abbraccia quanti si sentono legati all’artista cellinese, il quale ha fatto delle sue origini, il biglietto da visita principale che lo accompagna in tutti i suoi spettacoli. Il fortissimo legame con la sua terra, Cellino San Marco e con la sua grande famiglia, traspare nelle sue canzoni che divengono preziose opere d’arte veicolando in tutto il mondo messaggi di amore e di pace.

Il suo costante lavoro lo ha portato, infatti, ad ottenere importanti riconoscimenti, divenendo ambasciatore dell’ONU contro la droga. Ad assegnargli il prestigioso incarico è stato il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan. Infine Al Bano è stato nominato anche Ambasciatore della FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

“Sono orgoglioso e molto contento – dichiara il Sindaco Barletta – di poter ospitare nella mia città, un’artista di chiara fama internazionale come Al Bano. Nutro profonda stima nei suoi confronti e oltre ad amare la sua musica, ci lega un’amicizia che coltiviamo ormai da anni. Per Villa Castelli sarà un’occasione importante per poterlo apprezzare dal vivo e l’ evento avrà anche una forte ricaduta commerciale su tutta la città”. Appuntamento quindi a Villa Castelli (Br), il 12 Agosto alle ore 21:00 in Piazza Municipio. Ingresso Libero.

Comune di Villa Castelli