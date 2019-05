Al via domenica 26 Maggio e per l’intera giornata, la tredicesima edizione del torneo interregionale “Minibasket in Galleria” organizzato dall’Associazione sportiva Mens Sana Mesagne in collaborazione con la Nuova Olimpia Mesagne e Galleria Auchan.

La manifestazione, come ormai è consuetudine, vedrà la partecipazione di 20 squadre con 240 miniatleti provenienti da tutta la regione e dalla Basilicata. Anche per questa edizione è prevista la partecipazione della categoria “Aquilotti” (nati 2008/2009), le gare saranno disputate nell’area esterna dell’ipermercato Auchan di Mesagne dove saranno allestiti cinque campi da basket e sui quali si disputeranno 70 partite suddivise tra mattina e pomeriggio.

Non saranno stilate classifiche di merito e alla fine della giornata saranno premiati tutti i bambini e i centri minibasket presenti.

Una vera festa dello sport dove sarà privilegiato l’aspetto socializzante dell’evento, mettendo da parte l’esasperazione della vittoria a tutti i costi e lasciando ai bambini il palcoscenico dei protagonisti.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un completo da basket e altri gadget offerti da Galleria Auchan, mentre la premiazione di tutti gli atleti avverrà alle ore 18:30, all’interno della galleria dell’ipermercato, dove sarà chiusa la lunga giornata del minibasket con una torta gigante.

Presenteranno la cerimonia conclusiva Carlo Amatori e Checco Guadalupi, le voci del basket brindisino, mentre per la premiazione di tutti i bambini si attende la conferma della presenza di un campione del basket nazionale.

Le squadre presenti a Mesagne per l’evento sono: Basket Calimera, Basket Fasano, Mar.lu Bari, Basket Noci, Devil’s Nardò, Dinamo Putignano, Happycasa Brindisi, La Scuola di Basket Lecce, Libertas Cellamare di Bari, Dinamo Casamassima, Mens Sana Mesagne, Nuova Olimpia Mesagne, Carovigno Basket, Pallacanestro San Vito, Pol. Basket Martina, Robur Brindisi, Murgia Santeramo, Virtus Matera.

A.S.D. MENS SANA MESAGNE