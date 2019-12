Lunedì 30 Dicembre 2019 alle ore 17:30 presso i locali della Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Brindisi sita in via Santa Margherita 21 si svolgerà, in presenza del Sindaco o suo delegato, l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria locale denominata “Il Senso della Fortuna” autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nulla osta n.61/2019BR del 28.02.2019.

I numeri vincenti si aggiudicheranno i seguenti premi:

1. Premio: Tv Samsung 65’’ Smart Tv full Led 4K

2. Premio: Tv Samsung 43’’ Led 4K

3. Premio: Smartphone Huawei P 30 lite

4. Premio: Mountain bike

5. Premio: Week-end con SPA per due persone.

È possibile seguire la diretta collegandosi sulla nostra pagina Facebook “UICI Brindisi”.

I numeri estratti saranno comunicati per mezzo di: comunicato stampa, sulla pagina Facebook “UICI Brindisi” e sul sito www.uicibrindisi.it .

Per chi fosse ancora interessato può prenotare i biglietti entro le ore 17:00 del 30.12.2019 attraverso la pagina Facebook UICI Brindisi oppure chiamando al numero seguente 329-6826213.

Michele Sardano

Presidente territoriale UICI Brindisi