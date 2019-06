Lunedì 3 giugno 2019 alle ore 16.00, presso l’ospedale Perrino di Brindisi, verrà piantato un albero di carrubo in memoria dei donatori di organi. Alla cerimonia saranno presenti il Direttore Generale Giuseppe Pasqualone, il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco, il Direttore Amministrativo Caterina Diodicibus, il Coordinatore del Centro Regionale Trapianti Loreto Gesualdo, il Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute regionale Vito Montanaro, il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e il Sindaco di Oria Maria Lucia Carone.

Ogni volta che ci sarà una nuova donazione sarà piantato un albero per ricordare un gesto di grande generosità di vitale importanza per tutti coloro che sono in attesa di trapianto. Intanto la Asl Brindisi è impegnata nella diffusione della campagna di sensibilizzazione, promossa dal Centro Regionale Trapianti nello scorso mese di aprile, in tutti gli ospedali e le strutture sanitarie.

