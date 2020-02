La nostra Associazione di Promozione Sociale per l’Autismo Coloriamo il Mondo apprende con grande entusiasmo la notizia dell’ imminente inaugurazione di un Centro Servizi Autismo da parte della Onlus Amici di Nico in una struttura sottratta alla mafia qui a Mesagne.

Questa sarà una grande possibilità per tutte le famiglie della nostra provincia che vivono ogni giorno l’ autismo e un punto di riferimento che il nostro territorio aspetta da molto tempo.

Finalmente si gettano delle basi forti per la costituzione della rete prevista nel regolamento regionale perché avremo la possibilità di avere formazione, specializzazione, collaborazione e interventi condivisi con le scuole e tutte le realtà che giornalmente si interfacciano con i nostri figli e promuovere una giusta conoscenza che è un precursore dell’ inclusione sociale.

Come associazione del territorio e soprattutto come famiglie saremo sempre al fianco di tutti coloro che potranno portare sul nostro territorio professionalità, interventi riconosciuti dall’ evidenza scientifica e una presa in carico che va dalla prima infanzia all’ età adulta.

Siamo pronti a sostenere e accogliere chiunque voglia offrire servizi di qualità e ci auguriamo che queste realtà siano sempre più numerose sul nostro territorio perché parliamo di materia fragile e preziosa: i nostri figli.

APS COLORIAMO IL MONDO