Lunedì 24 Giugno alle ore 18,30 nella borgata di Serranova (Carovigno) presso lo spaccio alimentare di Tonino, e giovedì 27 Giugno alle ore 19,30 nella località di Apani presso il locale Arca di Noè ci confronteremo su come creare una #comunità di accoglienza per i #pellegrini che sempre più “vivono” i nostri territori lungo la via #Francigena del sud.

Il Dott. Angelofabio Attolico, responsabile tecnico via Francigena del sud della Regione Puglia e dell’Associazione Europea Vie Francigene, spiegherà come nasce un comitato e come migliorare il sistema di accoglienza dei pellegrini.

L’incontro è organizzato dal GAL Alto Salento 2020 in collaborazione con la Riserva di Torre Guaceto il Comune di Carovigno e Brindisi. Saranno anche illustrati i bandi del GAL, rivolti ai titolari di piccole strutture ricettive che intendono adeguare le stesse per erogare servizi per il turismo lento (intervento 3.2) e a cittadini che intendono avviare delle start up per servizi turistici (intervento 3.1).