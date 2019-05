Ieri pomeriggio, nel fare i complimenti al Lecce Calcio per la promozione in serie A, il Presidente Michele Emiliano ha dichiarato che anche per il Palazzetto dello Sport di Brindisi “la Regione è pronta a fare la propria parte per garantire che lo spettacolo della seria A possa essere goduto nel migliore degli impianti possibili”.

Scrive Emiliano: “Abbiamo creato con Puglia Sviluppo ed insieme al Credito Sportivo un prodotto finanziario che, esattamente come un normale PIA, incentiva e finanzia il rifacimento degli impianti sportivi. Nei giorni scorsi si sono svolti diversi incontri tra il mio Gabinetto, Puglia Sviluppo, il Credito Sportivo e rappresentanti dell’Unione Sportiva Lecce per mettere a punto un progetto che consenta alla città di Lecce di avere a disposizione lo stadio che merita. Analogamente abbiamo fatto con la città di Brindisi per dotare la squadra di basket di un nuovo Palazzetto dello Sport degno della tradizione della pallacanestro brindisina. La Puglia è accanto allo sport, alle amministrazioni e alle società che portano in alto il nome della nostra regione in Italia e in Europa”.

Quest’oggi sull’argomento sono intervenuti il Sindaco Riccardo Rossi e l’assessore allo sport Oreste Pinto:

“Brindisi avrà un nuovo Palazzetto dello Sport per ospitare non solo le partite del basket, ma anche concerti ed eventi importanti. Abbiamo lavorato con la Regione ed il presidente Michele Emiliano, che ringrazio, per dotare la città di questo importante impianto”, dichiara il sindaco Riccardo Rossi.

“Lo strumento costruito per il progetto prevede l’intervento dell’agenzia regionale Puglia Sviluppo e del credito sportivo che metteranno a disposizione della società che vorrà realizzarlo circa il 90% delle risorse necessarie; la metà a fondo perduto e il resto con un mutuo.

L’amministrazione comunale metterà a disposizione il terreno e realizzerà le necessarie opere di urbanizzazione.

Andiamo avanti con l’obiettivo di aprire il nuovo palazzetto per la stagione 2020-21”, conclude il sindaco.

Per l’assessore allo Sport Oreste Pinto. “L’obiettivo è dotare la città di un impianto che costituisca un ulteriore volano per la squadra di basket e che, al contempo, ospiti eventi di rilievo, come convegni e concerti, capaci di portare turismo, cultura, ricchezza e sviluppo.

Lo abbiamo detto sin da subito: puntiamo su Sport e Turismo per dare un futuro diverso alla nostra città.

Nei mesi scorsi, mantenendo la promessa di abbassare i ticket per l’utilizzo degli impianti sportivi, abbiamo dimostrato che non erano solo parole!”

Conclude Pinto: “adesso stiamo per compiere un ulteriore passo avanti, contribuendo – con i fatti – alla realizzazione di una struttura che la città attende da molto, troppo, tempo.”