Va in pensione il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Giovanni D’Arro’, 35 anni di Polizia , 27 trascorsi alla Polizia Stradale di Brindisi, quale Capo Ufficio Verbali.

Ha lavorato l’ultimo giorno come se fosse il primo.

L’impegno e la passione che il Sost. Comm. Giovanni D’Arro’ ha riposto nel suo lavoro in tutti questi anni sono stati celebrati oggi in Questura, alla presenza del Dirigente il Compartimento Polizia Stradale Puglia, del Questore di Brindisi, del Dirigente la Polizia Stradale di Brindisi e di numerosissimi colleghi.

Il Sostituto Commissario è stato omaggiato con una targa di riconoscimento e con parole di apprezzamento che il Dirigente il Compartimento Polizia Stradale e il Questore di Brindisi gli hanno riservato.

Il Sostituto Commissario Giovanni D’Arro’ ha iniziato la sua esperienza lavorativa in Polizia nel 1985.

Nel 1993 vinse il concorso da Ispettore con assegnazione Sezione Polizia Stradale di Brindisi, assumendo l’incarico di Capo Ufficio Verbali e diventando il pilastro della Polizia Stradale.

Al Sost. Comm. D’Arrò Giovanni vanno gli auguri di tutti i colleghi, con l’auspicio di soddisfazioni al di fuori della vita lavorativa.