In Francavilla Fontana i Carabinieri dell’Aliquota Operativa nell’ambito di un servizio teso ad infrenare lo spaccio di stupefacente soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, hanno tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione al fine di spaccio Cosimo Iurlaro, 26enne del luogo.

Il giovane è stato sorpreso in via Savoia, nel momento del passaggio dei militari occultare sotto un’autovettura in sosta 8 grammi di “cocaina”, suddivisi in 10 bustine termosaldate. Il tutto era contenuto in una busta sottovuoto.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire all’interno delle tasche dei pantaloni, la somma contante di 65,00€, ritenuta provento dell’illecita attività, lo stupefacente e il denaro è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato al termine delle formalità rito è stato tradotto presso propria abitazione in regime arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.