Il centro storico di Mesagne torna teatro di un nuovo entusiasmante evento, inserito nella programmazione estiva messa a punto dall’amministrazione comunale. Dopo il successo riscosso con La Notte bianca dei Bambini e Street Art – Festival degli artisti di strada, l’agenzia di organizzazione eventi Lab Communications porta in scena, in collaborazione con il Comune di Mesagne, un grande spettacolo musicale, pronto ad animare la centralissima via Castello, Piazza IV Novembre, Piazza Criscuolo e Piazza Commestibili.

La musica di strada sarà la protagonista assoluta della serata di venerdì 9 agosto con “Music on the Road”, un evento che celebra un linguaggio universale intraducibile, ma da sempre primo veicolo di piccole e grandi emozioni. Una forma d’arte accessibile a chiunque; un mezzo per raggiungere qualsiasi luogo e popolo, interpretandone la cultura. È animata da questo spirito la manifestazione di venerdì prossimo, che vuole offrire al pubblico l’opportunità di compiere un appassionante e suggestivo viaggio musicale attorno al mondo.

Folk, Pop, Rock’n roll, musica celtica, classica, leggera e della tradizione popolare trovano posto in un evento unico e assolutamente inedito, in cui convergono artisti più o meno noti del panorama musicale. Impossibile da definire, il numero degli strumenti musicali che verranno suonati durante “Music on the Road”; oltre a violini, chitarre, fisarmoniche, arpe, flauti e tamburelli, compaiono infatti anche originali strumenti nati dal genio dei musicisti coinvolti, che sapranno coinvolgere il pubblico invitandoli a cantare e ballare.