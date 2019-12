Venerdi 20 dicembre 2019 il LIONS Club Brindisi e il Leo Club Virgilio Brindisi presentano, presso la Chiesa Santissima della Fontana , via Cappuccini 24, Brindisi, (ex ospedale “A. Di Summa” ) il Concerto di Natale, con inizio alle ore 19.30.

Il concerto è a sostegno della Scuola Cani Guida Lions di Limbiate, la cui missione è addestrare e consegnare gratuitamente cani guida, angeli a quattro zampe agli ipovedenti.

Il Concerto con la proposta di brani natalizi, ma non solo, comprendenti anche musiche di Bach, Vivaldi sarà un’occasione per immergersi nell’ormai imminente atmosfera natalizia e sarà occasione per condividere un service il cui fine è sempre quello di porgere una mano a chi ne ha più bisogno.