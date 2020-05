La questione Versalis non può e non deve essere semplicemente derubricata ad un mero scambio di carte negli uffici.

La complessità della situazione e le ripercussioni sul tessuto socio-economico della città di Brindisi meritano un ampia discussione nell’unico luogo deputato a prendere decisioni sul futuro del nostro territorio: il Consiglio Comunale.

Per questo motivo, in data odierna, i Consiglieri Comunali dott. Gianluca Quarta (G.M) e Ercole Saponaro (Lega) hanno depositato una richiesta di Consiglio Comunale Monotematico urgente da effettuarsi in presenza presso locali/teatri che abbiano la possibilità di ospitare in sicurezza, l’intera Assise.

Siamo convinti che la nostra richiesta non sarà respinta e che l’Ufficio di Presidenza provvederà a dare seguito alle nostra istanza.

Brindisi, già di per se martoriata dall’evento pandemico soprattutto nel settore del commercio, lasciato allo sbando e senza aiuti, potrebbe subire un colpo mortale da questa vicenda.

Gianluca Quarta (G.M)

Ercole Saponaro (Capogruppo Lega)