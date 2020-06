“Il Comune di Villa Castelli, in una richiesta ufficiale inviata alla direzione brindisina di Poste Spa in data 26 Maggio 2020, faceva presente l’esigenza dei cittadini di poter usufruire del servizio anche nelle ore pomeridiane, considerato che la principale attività lavorativa risiede nell’agricoltura.

La direzione ha risposto a questo sollecito aprendo uno sportello in più ma questo non è sufficiente poiché il disagio persiste.

E’ necessario che l’ufficio postale di Villa Castelli ritorni ad operare anche nel pomeriggio per far fronte alle già menzionate necessità dei suoi abitanti.

Chiediamo quindi, a gran voce, l’apertura delle Poste, così come era prima dell’emergenza Covid!”

Il Sindaco Di Villa Castelli

Giovanni Barletta