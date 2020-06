I Carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà, per violazione della normativa edilizia:

– un 34enne del luogo, per aver costruito abusivamente, in agro di quel comune, una villetta di circa 180 mq, su un terreno recintato della superficie di circa un ettaro, costituita da 8 locali più servizi e realizzata con architettura in stile moderno;

– una 52enne del luogo, per aver realizzato all’interno del proprio fondo agricolo, sito in agro di quel comune, una villetta, in difformità del permesso a costruire, di 190 mq circa anziché 85, due capannoni completamente abusivi destinati a ricovero di automezzi di mq 880, e a officina meccanica di mq 120 e per aver collocato, abusivamente, 4 container marittimi, che sviluppano in totale 85 mq.