La Dinamo Basket Brindisi comunica con soddisfazione la conferma per la stagione 2020/2021 dell’atleta Vincenzo Pulli, pivot di 200 cm per 94 kg.

Nato a Brindisi il 2 gennaio 1998, è cresciuto cestisticamente nell’Aurora Brindisi con la quale ha vinto tutti i campionati giovanili dall’Under 13 all’Under 18, partecipando a diverse finali nazionali e raggruppamenti interregionali.

A soli 15 anni, sempre con la società “aurorina”, fa il suo esordio in Serie D. Un’esperienza importante per il percorso di crescita cestistica che durerà per ben 5 stagioni, compresa l’ultima in maglia Invicta Brindisi. Con quest’ultima arriverà il debutto in Serie C Silver nella stagione 2018/2019.

La buona stagione disputata permette a Vincenzo di ricevere la chiamata della Dinamo Basket Brindisi che lo sceglie per essere il pivot titolare di una squadra ambiziosa e che punta al raggiungimento dei playoff promozione. Il giovane centro conquista la fiducia di compagni e Società fin dai primi giorni del raduno, grazie alla professionalità e serietà mostrata nelle sessioni di allenamento ed in partita. Una stagione davvero soddisfacente per lui con 7.2 punti di media in 20 gare disputate, superando in numerose occasioni la doppia cifra a referto (high score stagionale contro Taranto realizzando 18 punti) e riuscendo ad imporre la sua forza a rimbalzo.

Queste le parole di Fabrizio Campagnoli, Direttore Sportivo della Dinamo Basket Brindisi: “La conferma di Vincenzo Pulli rappresenta un’ottima notizia per la nostra squadra. “Vinz” ha confermato appieno quelle che erano le sensazioni che ci avevano portato a sceglierlo come pivot titolare: nella stagione appena conclusa è stato sicuramente tra i migliori centri dell’intera C Silver pugliese e, pertanto, la sua riconferma garantisce a coach Cristofaro forza fisica sotto le plance, oltre alla possibilità di sfruttare le ottime qualità al tiro che Vincenzo ha dimostrato di avere in dote durante la stagione. Siamo certi che questo secondo anno in maglia Dinamo Basket Brindisi rappresenti per lui un ulteriore stimolo a crescere come giocatore, visti gli appena 22 anni di età, e che possa essere, insieme al già confermato Brizio Rollo, uno dei leader della prossima stagione, trasmettendo ai nuovi compagni di squadra lo spirito Dinamo.”

Ufficio Comunicazione Dinamo Basket Brindisi