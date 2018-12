L’allenatore biancoazzurro Frank Vitucci ha incontrato questo pomeriggio i giornalisti presso la sala stampa ‘Antonio Corliano’ nel Palasport “E. Pentassuglia”.

Tema del momento il serio infortunio occorso al play americano Wesley Clark: “Un vero peccato per il ragazzo che si era inserito molto bene nel nostro contesto di squadra e campionato, ma dobbiamo andare avanti e già a Venezia la squadra ha sostanzialmente giocato alla pari. Wes era un giocatore importante in un ruolo fondamentale, ne siamo consapevoli. Siamo chiamati tutti quanti a dare qualcosa in più vista la sua assenza, a partire da sabato sera, per tornare alla vittoria”.

La Happy Casa si troverà a fronteggiare una situazione delicata nel ruolo del playmaker. Previsti prossimi movimenti in entrata: “Lo stop per Clark non sarà di breve durata per cui la società si è già messa in moto per trovare un giocatore adatto da inserire. Ovviamente le tempistiche sono molto ristrette e non riusciremo a fare in tempo per sabato. Cerchiamo la soluzione giusta che si adatti bene alle nostre caratteristiche”.

Al PalaPentassuglia sabato sera sarà di scena la Segafredo Virtus Bologna, appaiata in classifica a quota 10 punti: “Siamo stufi di perdere e vogliamo interrompere questo filotto negativo di tre sconfitte consecutive. Abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari pur senza il nostro play titolare, con determinazione e concentrazione. Sarà importante focalizzarci sull’aspetto difensivo per sprigionare di conseguenza il nostro talento offensivo, nelle ultime uscite abbastanza sfocato. Sappiamo che possiamo e dobbiamo trovare maggiore fluidità in attacco. Ho fiducia nei miei giocatori”.

Contestualmente il Gold Sponsor ‘Cantine PaoloLeo’ ha presentato in conferenza stampa il vino ‘special e limited edition’ confezionato e prodotto esclusivamente per i tifosi e appassionati biancoazzurri.

Un Negramaro di nome “Elio”, intitolato naturalmente a ‘Big Elio’ Pentassuglia, in vendita a partire da oggi al New Basket Store di Corso Garibaldi a Brindisi. Un prodotto di alta qualità che celebra e arricchisce ulteriormente la partnership tra l’azienda vinicola e la Happy Casa Brindisi. Il vino “Elio” è stato esposto ai media e tifosi presenti in sala stampa presentato attraverso le parole del proprietario Paolo Leo e del direttore commerciale biancoazzurro Andrea Fanigliulo.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi