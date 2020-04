Prosegue l’attività di controllo sul territorio con una pianificazione dei servizi di vigilanza, finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni governative per il contenimento dell’epidemia da virus COVID-19, che saranno ulteriormente intensificati, in tutti gli ambiti territoriali della provincia, in concomitanza del 25 e 26 aprile.

I dispositivi di vigilanza sono attuati già a partire da oggi, con modalità incisive e visibili, nei centri urbani del Capoluogo e degli altri Comuni della provincia, mediante l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e sulle vie di comunicazione, anche extraurbane,con l’ausilio della Polizia Stradale.

Il personale della Polizia di Stato sarà supportato, nello svolgimento dei servizi, da un elicottero del IX ° Reparto Volo di Bari, per assicurare un controllo, il più ampio possibile, dei territori interni e delle zone marine.

L’articolato dispositivo di controllo, pianificato all’esito di riunioni tecniche di coordinamento e della conseguente ordinanza del Questore, conferma lo sforzo significativo che vedrà impegnati più di 1300 uomini, con servizi dedicati a tutto il territorio provinciale.

Importanti i risultati sinora conseguiti dalle Forze di Polizia dal giorno 11 marzo: le persone controllate sono state complessivamente 45.860, quelle sanzionate circa 3000, gli esercizi controllati sono stati 3396, quelli sanzionati circa 50.