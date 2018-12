Si comunica che gli ulteriori accertamenti a cui è stato sottoposto l’atleta Wes Clark hanno confermato la prognosi della lesione del terzo prossimale del muscolo adduttore lungo.

Il giocatore ha già iniziato il ciclo di terapia riabilitativa al fine di rientrare in gruppo in prossimità della finestra riservata alle nazionali, prevista per la fine del mese di febbraio.