E’ stato pubblicato il bando del XXIII Premio Internazionale di Canto Lirico Borsa di Studio “Valerio Gentile”. Il Concorso è rivolto a giovani cantanti lirici con la finalità esclusiva di aiutarli a raggiungere importanti traguardi, ricordando un giovane appassionato di musica lirica che non ha potuto concretizzare i propri sogni.

Art. 1) Per ricordare Valerio Gentile, giovane cultore di musica e studente di canto lirico, prematuramente scomparso, la sua famiglia, in collaborazione con i Conservatori di Musica “N. Piccinni” di Bari e “N. Rota” di Monopoli, ha istituito dal 1997 il Premio Internazionale di Canto Lirico – Borsa di Studio “Valerio Gentile”.

Art.2) Possono partecipare al Concorso giovani cantanti lirici, che alla data del 1 gennaio 2019 non abbiano compiuto 30 anni se soprani o tenori e 32 anni se mezzosoprani, contralti, baritoni e bassi, controtenori e contraltisti.

Art. 3) La domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte, redatta in carta libera utilizzando il modulo di ammissione scaricabile dal sito blog.valeriogentile.it o dalla pagina FB Premio Internazionale di Canto Lirico “Valerio Gentile”, dovrà essere inviata a: Associazione Culturale Centro Studi “Valerio Gentile” – c/o Nicola Gentile, Via F.lli Rosselli, 61, 72015, Fasano (BR) Italia e, via email, a premio@valeriogentile.it .

Nella domanda il concorrente dovrà precisare in particolare il nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email, il registro della voce.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

Fotocopia del passaporto o di un documento di identità valido; 

Fotocopia del certificato rilasciato da un Conservatorio, Liceo o Scuola musicale attestante gli studi compiuti. Qualora gli studi siano stati compiuti privatamente, l’insegnante, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare il livello raggiunto e l’idoneità dell’allievo;  N.1 foto a figura intera; 

Autorizzazione (ai sensi del GDPR 2016/679 Regolamento europeo in materia di privacy) al trattamento dei dati personali, forniti per la partecipazione al concorso, da parte dell’Associazione Culturale Centro Studi “Valerio Gentile”, limitatamente alle finalità di gestione del consenso medesimo. I dati forniti nella scheda d’iscrizione saranno dalla stessa organizzazione conservati ed utilizzati in modo esclusivo al fine di inviare informazioni relative all’Associazione. Ai sensi del citato GDPR, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile pro tempore dell’Associazione organizzatrice; 

Ricevuta del bonifico bancario (IBAN IT92G0101025801100000003451) intestato a NICOLA GENTILE – Presidente dell’Associazione Culturale Centro Studi “Valerio Gentile”-, di € 40.00, quale tassa di iscrizione per coloro che utilizzano il pianista personale, oppure di € 80,00 quale tassa di iscrizione per coloro che utilizzano il pianista dell’organizzazione; 

Spartiti dei brani da eseguire, con le eventuali personalizzazioni, per coloro che utilizzano il pianista dell’organizzazione;

Pianista accompagnatore del concorso Prof.ssa Raffaella Migailo. L’organizzazione del Concorso si riserva il diritto di utilizzare le registrazioni audio e video e le fotografie delle prove del Concorso 2019, e dispone dei diritti illimitati per trasmettere le performances del Concorso attraverso i canali televisivi, radio, Internet, senza alcun compenso ai concorrenti.

La partecipazione al Concorso 2019 implica il tacito consenso a quanto precedentemente scritto.

Il termine di presentazione delle domande scade improrogabilmente il 26 novembre 2019, farà fede il timbro postale di partenza o la data di invio di tutta la documentazione via email. In caso d’invio solo tramite email, la documentazione cartacea deve essere consegnata al momento della presentazione alle fasi eliminatorie.

Art. 4) L’organizzazione si riserva la facoltà di chiedere conferma dell’autenticità dei certificati e della veridicità delle dichiarazioni.

Art. 5) I premi, non corrisposti in denaro e che sono finalizzati alla frequenza di uno o più corsi di perfezionamento presso istituzioni specifiche italiane o straniere a scelta del vincitore e con le quali verrà stabilita apposita convenzione, prevedono: 

1° classificato – Borsa di studio del valore di € 2000,00 – diploma e concerti da definire. 

2° classificato – Borsa di studio del valore di € 1000,00 – diploma e concerto da definire. 

3° classificato – Borsa di studio del valore di € 500,00 – diploma e concerto da definire. 

Assegnazione di un ruolo, con Borsa di studio, in una produzione del “XV Traetta Opera Festival 2020” di Bitonto, a insindacabile giudizio del rappresentante del T.O.F. in giuria. 

Concerto nell’ambito del Festival “Ritratti” 2020, organizzato dall’Associazione Musicale Euterpe di Monopoli. 

Concerto nell’ambito della programmazione denominata STAGIONi_2020, organizzato dall’Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali di Mola di Bari.

Ai finalisti non vincitori di borsa di studio, verrà corrisposto un rimborso spese forfetario di € 100.00, se residenti in altra regione italiana, o di € 200.00 se residente in altra nazione (a presentazione della documentazione di viaggio).

Art. 6) La Giuria è composta da:

– Un docente del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari; 

Un docente del Conservatorio “N.Rota” di Monopoli;

Un rappresentante del Traetta Opera Festival; 

Un rappresentante dell’Associazione Euterpe di Monopoli; 

Un rappresentante dell’Associazione Giovanni Padovano 

Un rappresentane del mondo della lirica, scelto dall’Associazione organizzatrice.

Art. 7) Programma e prove del Concorso.

Il programma di esecuzione, da indicare nella domanda di iscrizione e della durata massima di 15 minuti circa, deve contenere non meno di quattro brani d’opera, oppure, a scelta del concorrente, non meno di tre brani d’opera ed uno da camera. I brani scelti devono essere di autori diversi (si permette la ripetizione di un solo autore) e si gradisce la scelta di un brano in lingua straniera. I brani devono essere eseguiti a memoria, in lingua e tonalità originale (fanno eccezione i brani da camera , ove scelti, che seppure eseguiti in lingua originale, possono essere cantati trasportati nella propria tessitura). 

Prima prova – Eliminatorie: brani, estratti dal programma, a scelta della Giuria e della durata di 6/8 minuti; 

Seconda prova – Finale: esecuzione dell’intero programma presentato o parte di esso, a scelta della Giuria.

Nelle prove eliminatorie, che si terranno la mattina del 9 dicembre 2019 presso il Teatro Sociale di Fasano (BR), la Giuria selezionerà un numero massimo di 6 finalisti che la sera dello stesso giorno si esibiranno, sempre a Fasano, nel concerto di finale (prova finale), al termine del quale verranno proclamati i vincitori.

Art. 8) Con l’iscrizione al Concorso, i partecipanti accettano integralmente le presenti norme e le variazione successive che dovessero rendersi necessarie. Le decisioni della Giuria sono inappellabili.

Coordinamento Artistico:

Prof.ssa Nicla Sciangalepore Tel. 328.7531262 Email: nicolettascia@gmail.com

Coordinamento Amministrativo: Prof. Nicola Gentile Tel. 348.4056218 Email: premio@valeriogentile.it