Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle sonorità afrobeat, funk e soul, che vedrà esibirsi artisti di grande spessore, in un’atmosfera unica e suggestiva nel cuore del centro storico di Brindisi.

Il 1 Maggio, alle 21.30, il palco del Caffè Letterario Nervegna sarà tutto per i Muriki Afrobeat Live, un gruppo musicale che fonde funk e afrobeat con una forte connotazione mediterranea.

La loro energia travolgente e il loro sound esplosivo trasporteranno il pubblico in un’esperienza musicale unica.

La band ha pubblicato nel 2021 il loro primo EP omonimo con il contributo di Puglia Sounds, per l’etichetta RedGoldGreen di Roma, e ha partecipato nello stesso anno al Medimex di Taranto, esibendosi in numerosi festival e rassegne del centro-sud Italia.

Attualmente, i Muriki sono in studio per la produzione del loro secondo album di inediti, e questo concerto rappresenterà un’occasione perfetta per ascoltare in anteprima alcuni dei loro nuovi brani.

Food & Drink a cura della Caffetteria Letteraria Nervegna

Ad arricchire l’esperienza della serata, la Caffetteria Letteraria Nervegna delizierà il pubblico con una selezione di drink e proposte gastronomiche curate per l’occasione.

Insomma una serata perfetta per godere di buona musica accompagnata da ottimo cibo e bevande.