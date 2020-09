A Oria, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, in collaborazione con quelli della Stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto Cosimo Moldavio, 50enne di Oria, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, l’uomo, in una contrada del luogo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 29 grammi di marijuana, già essiccata e vario materiale utile per la pesatura, il tutto occultato all’interno del vano garage, nonché di undici piante della medesima sostanza in fase di fioritura, alte circa 60 centimetri, collocate sul terrazzo. Quanto rinvenuto è stato tutto successivamente sequestrato. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.