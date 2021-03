I Ristoratori brindisini dell’Associazione “Pani e Pesci” e Antenna Sud 85 insieme a favore dei bisognosi ospitati dalla “Mensa dei Poveri” della Caritas Diocesana di Brindisi-Ostuni per un atto d’amore.

Su proposta dell’emittente televisiva, i professionisti della ristorazione doneranno un pranzo di solidarietà, 190 pasti caldi destinati alla distribuzione per gli ospiti della mensa della Caritas Diocesana di via Carmine il prossimo giovedì 1 aprile 2021.

Un gesto solidale da parte degli imprenditori di un settore in piena sofferenza a causa della chiusure di ristoranti e pizzerie causate dalle restrizioni legate all’Emergenza Sanitaria verso chi, in questo momento, è ancora più difficoltà. I ristoratori brindisini, quindi, rindosseranno i grembiuli e riapriranno con entusiasmo le cucine dei propri locali, spente ormai dallo scorso ottobre, per mettersi ai fornelli e preparare un pasto da dedicare totalmente ai poveri, occupandosi di tutto, dal cibo alle bevande.

L’iniziativa, che arriva a ridosso della Santa Pasqua, rappresenta un momento in cui valori come solidarietà e condivisione mettono in moto gambe e braccia per dare vita ad atti concreti affrontati nonostante un momento evidentemente difficile.

