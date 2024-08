Da questo venerdì 23 agosto a domenica 24, tre imperdibili appuntamenti con artisti d’eccezione per la Summer Edition della V edizione del Brindisi Performing Arts (BPA) – il festival di arti performative di inclusione sociale itinerante nella provincia di Brindisi organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica (Premio della Critica 2023) con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano – prosegue con un intenso weekend di spettacoli teatrali e concerti di musica elettronica.

Il 23 agosto alle ore 21:00, in Piazza Castello a San Pancrazio Salentino, Massimiliano Loizzi – volto de “Il terzo segreto di satira” – porterà in scena il “Tour Buonista”, un comedy show ma soprattutto uno spettacolo di “propaganda satirica”. Mentre il paese sembra aver perso i concetti fondamentali di solidarietà, condivisione, inclusione e partecipazione, il Tour Buonista prova a dimostrare che un altro mondo è ancora possibile. Partendo dalla confessione di un uomo disperato e di sinistra, che potrebbe essere ognuno di noi, lo spettacolo attraversa le tematiche del razzismo, dell’accoglienza, degli stereotipi di genere, del politicamente corretto, dell’antifascismo e della Resistenza, con un tono che non manca di essere anche personale e poetico, capace di arrivare dritto al pubblico.

Il 24 agosto alle ore 21:00 al Castello Dentice di Frasso di Carovigno (BR), ancora Massimiliano Loizzi porterà in scena lo spettacolo Fabulae, un racconto irriverente delle favole dalle origini al mito, per narrare quel bisogno di ascoltare e tramandare storie che accompagna l’essere umano sin dalle sue origini, e da cui ha origini l’idea stessa di comunità. Dalle primissime forme di narrazione orale alle raccolte scritte di Basile e Perrault, fino alle più moderne favole dei fratelli Grimm, Andersen e infine Walt Disney che ha cristallizzato la sua versione delle storie, molto diversa da quelle delle origini, Fabulae svelerà quanto spaventosamente poco sappiamo dell’universo delle fiabe

e ci racconterà i terribili segreti dietro l’origine del mito: storie fatte di violenza, sesso, tradimenti e sgozzamenti dove la donna è sempre e solo assassina, traditrice, moglie, serva o schiava.

Il 25 agosto alle ore 17:30 a Portoguaceto Agribeach di Carovigno (BR) il duo elettronico pugliese Chromophobia, presenterà il nuovo album THE NEW WORLD. Il gruppo, nato nel 2018 da David Seta – Davide Petiti, compositore e polistrumentista (tromba, trombone, chitarra e voce) – e Nuck – Francesco Verardi, dj, producer, e tecnico del suono – presenterà un dj set caratterizzato dal loro sound distintivo, fusione di generi come classica, urban, rock, afro-music, funk e house e dance che hanno un solo filo conduttore: la musica elettronica. L’evento è organizzato in collaborazione con Portoguaceto Agribeach.

A seguire, la cantante e performer persiana Nava, una delle protagoniste di X Factor 2021, si esibirà in un concerto in cui le sonorità hanno il potere di annullare il tempo e lo spazio, mescolando elementi sonori sintetizzati e modulati della musica elettronica, con vocalità sperimentali e suoni mediorientali che evocano dimensioni oniriche e stupefacenti.

La Summer Edition del Brindisi Performing Arts (BPA) proseguirà poi il 28 agosto alle ore 21:00 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, con la performance surreale di magia comica del giovane comico Raffaello Corti, in arte Faccestamagia, con Uno spettacolo che mi vedrei.

Da ottobre e fino al 17 novembre 2024, il BPA proseguirà con l’Autumn Edition presentando attività multidisciplinari e spettacoli al debutto nazionale, che vedranno in scena artisti con disabilità e i detenuti insieme ai danzatori professionisti della AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

Brindisi Performing Arts (BPA) è organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, Comune di Mesagne, Comune di San Pancrazio Salentino, Comune di Torre Santa Susanna e Comune di San Pietro, Garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, Garante dei Diritti del Minore del Consiglio Regionale della Puglia. In collaborazione con il Ministero della Giustizia e la Casa Circondariale di Brindisi. Media partner Ciccio Riccio.

Il programma del Summer Edition è su: https://www.brindisiperformingarts.com e sulle pagine social di Brindisi Performing Arts. Per info scrivere a brindisiperformingarts@alphaztl.com