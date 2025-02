L’Amministrazione Comunale di Brindisi presenta “Tutto è possibile”, un progetto innovativo finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico “Educare in Comune”, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La mission

“Tutto è possibile” nasce con l’obiettivo di creare una rete solida e inclusiva che unisca il Comune di Brindisi, i partner locali, i luoghi della città e l’intera comunità educante, per investire nel futuro delle nuove generazioni. Il progetto si fonda su tre pilastri fondamentali:

• Educazione alla bellezza

• Inclusione sociale

• Cittadinanza attiva e responsabile

Il fine ultimo dell’iniziativa è quello di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica attraverso un modello replicabile in altri contesti urbani. I giovani, inizialmente fruitori degli spazi cittadini, si trasformano in veri e propri ambasciatori della bellezza di Brindisi, valorizzandone il patrimonio culturale e sociale.

Gli istituti coinvolti

Il progetto coinvolge gli studenti degli Istituti Comprensivi della città: IC Bozzano, IC Cappuccini, IC Casale, IC Centro-Tuturano, IC Commenda, IC Santa Chiara, IC Sant’Elia e IC Scuola Europea. Le attività sono rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, offrendo loro un’opportunità unica di crescita e apprendimento esperienziale.

Attività e iniziative

Le iniziative del progetto sono articolate in tre macro-categorie:

• Attività comuni per gruppi

• Percorsi specifici suddivisi per fasce d’età (3-6 anni, 7-11 anni e 12-17 anni)

• Supporto alla genitorialità

I partecipanti potranno prendere parte a laboratori creativi e didattici per la tutela del territorio e la valorizzazione del patrimonio culturale, letture animate per i più piccoli, animazioni in spazi pubblici e momenti di ascolto e supporto dedicati ai genitori e alle famiglie.

Partner e luoghi del progetto

L’iniziativa si avvale di un’ampia rete di partner locali, tra cui: Socioculturale SCS, Le Colonne APS, Consorzio di Gestione Torre Guaceto, Istituto IPSSS FL Morvillo Falcone, Liceo Ettore Palumbo, Polo Liceale Marzolla Leo Simone Durano, Accademia di Belle Arti di Lecce.

Le attività si svolgeranno in vari spazi cittadini e Case di Quartiere, tra cui Parco Buscicchio, Palazzo Guerrieri, l’Ex Convento delle Scuole Pie, la Casa del Turista e i Bastioni di Porta Mesagne, oltre agli ambienti messi a disposizione dalle scuole e dai partner.

Maggiori informazioni su: www.brindisituttoepossibile.it

e-mail: info@brindisituttoepossibile.it

FB @brindisituttoepossibile

IG @brindisi.tuttoepossibile