La Festa della Liberazione è la più importante che abbiamo perché è traccia della memoria fondativa della nostra Repubblica.

La città di Brindisi nel 1960 è stata insignita della medaglia d’argento al valore civile, in ricordo del sacrificio dei suoi figli durante i bombardamenti ai quali fu sottoposta dal 1940 al 1945.

Per la sua posizione geografica, Brindisi partecipò con l’intera popolazione attivamente alle operazioni belliche, per la difesa dei valori democratici.

Fu sede del primo Governo democratico della nuova Italia, diventando capitale per 5 mesi.

Brindisi è stata la prima città a legiferare in materia di libertà di stampa, una delle libertà che sono alla base della nostra Repubblica.

La Festa del 25 aprile coltiva la memoria di questo patrimonio che è da salvaguardare soprattutto per le nuove generazioni, perché la democrazia una volta conquistata, non è scontato che duri per sempre, ma va difesa giorno per giorno.

I valori della giustizia sociale e della solidarietà che hanno animato la resistenza, ci devono accompagnare anche in questa difficile fase sociale ed economica che stiamo vivendo, a causa della pandemia.

Quei valori ci insegnano che è possibile uscirne tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno.

Riccardo Rossi

Sindaco di Brindisi