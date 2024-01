Si svolgerà martedì 30 gennaio c.a., il Recruiting Day organizzato da ARPAL Puglia – Centro per l’impiego di Brindisi e Much More Soc. Coop..

L’evento si terrà presso la Sala Convegni, P.T. Palazzo Regione Puglia, in via Tor Pisana 114 a Brindisi, a partire dalle ore 09:00.

Much More Soc. Coop., società attiva nel settore della progettazione e gestione dei servizi di intrattenimento professionale per eventi e villaggi turistici, ricerca per la nuova stagione 2024, diverse figure, dinamiche e intraprendenti, da avviare presso hotels e villaggi turistici presenti in tutta Italia.

I profili professionali di cui l’azienda necessita sono diversi: 100 coreografi e performers (coreografi, ballerini, cantanti, attori, maghi, artisti circensi), 200 animatori turistici (animatori mini club, istruttori fitness, torneisti sportivi e animatori di contatto) e 30 tecnici audio, video, luci, (tecnici audio, video, luci, videomapping e dj).

Le relative offerte di lavoro sono pubblicate sul portale istituzionale della Regione Puglia, Lavoro per Te, dove gli utenti interessati potranno inviare la propria candidatura.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Brindisi rimane a disposizione ai seguenti canali di contatto:

telefono: 0831 544 700 – 707

mail: cpi.brindisi@regione.puglia.it

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

