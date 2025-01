L’Amministrazione Comunale ha dato il via libera ad una serie di interventi del valore complessivo di 650 mila euro per migliorare la qualità delle strade dell’abitato cittadino.

“Le buche stradali – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – sono da sempre un argomento molto dibattuto. Lo stato dell’asfalto in molti casi si presenta in cattive condizioni a causa di ripetuti interventi di manutenzione sulle reti di acqua, gas, elettricità e telefonia. Si tratta di investimenti, alcuni dei quali molto significativi come nel caso di Acquedotto Pugliese, che stanno arrivando sul territorio e che miglioreranno le infrastrutture esistenti. Con questi cantieri interverremo in alcune situazioni più critiche, nella consapevolezza che c’è ancora molto lavoro da fare.”

Il blocco di interventi più corposo riguarda il rifacimento di alcune strade cittadine. Si tratta di via Marrucci, via D’Acquisto, vico Panzuti, via Fermi, via Gorizia, via Pastorelli, via Donativo, strada di collegamento tra via Braccio e via De Gasperi, strada di collegamento tra viabilità di servizio SS7 e via Vecchia Brindisi, via Isonzo, via Manzoni, via Pisacane, via Padre Serafino Marinosci e strada Tratturello Martinese n. 175 (in questo caso con materiale stabilizzato). Per il rifacimento di queste strade l’Amministrazione Comunale ha stanziato 415 mila euro.

“Molte strade francavillesi che in questo momento si presentano in condizioni precarie – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma –, saranno riasfaltate dalle società che svolgono lavori per conto terzi. I ripristini attuali, che molto fanno discutere, hanno un carattere provvisorio e anticipano interventi risolutivi. In ogni caso, intensificheremo i controlli sul territorio. Come Amministrazione Comunale con questo lotto di interventi procederemo al rifacimento di alcune arterie trafficate che presentano diverse criticità. Si tratta solo di un primo step. Siamo già al lavoro per progettare nuovi cantieri con i fondi che stanzieremo in bilancio.”

Non solo asfalto. L’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto da 185 mila euro per il rifacimento dei marciapiedi lungo via Madonna delle Grazie, strada che conduce all’Ospedale Camberlingo e che sarà la via d’accesso del nuovo parcheggio realizzato al servizio dello stadio. Un ulteriore intervento, sempre in materia di viabilità, è legato a Corso Umberto I. La strada, in questo momento, presenta numerose insidie legate alle basole che hanno perso aderenza con il fondo. In attesa dell’intervento che porterà al rifacimento totale dell’arteria ad opera di Acquedotto Pugliese che nei prossimi mesi attiverà un cantiere per il rifacimento di un tronco idrico principale, l’Amministrazione Comunale ha affidato l’incarico ad una ditta per il ripristino dei tratti più pericolosi investendo per questa attività circa 50 mila euro.

“Abbiamo programmato – conclude l’Assessora Toma – interventi per mettere in sicurezza Corso Umberto I, un’arteria fondamentale per il traffico cittadino, e per completare i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Madonna delle Grazie. Si tratta di lavori strategici per la sicurezza di pedoni e automobilisti che quotidianamente le attraversano. Il nostro obiettivo è intensificare questi interventi per migliorare la percorribilità delle strade francavillesi.”

Francavilla Fontana, 14 gennaio 2025

—

dott. Vincenzo Sardiello

Addetto stampa Comune di Francavilla Fontana